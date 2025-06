Alleanza per la Cultura, altri sei sostenitori: tagliato il traguardo dei 50

Nuovi alleati per la cultura: nella rete che supporta Fondazione Brescia Musei, entrano sei nuove realtà imprenditoriali. Sono Fondazione Battagliola Giovanni e Orsolina per Dimmidisì, Integra Rent, Limelight, Pelma, Siderweb e Turboden, che hanno aderito al progetto di fundraising culturale ideato dall’Istituzione museale bresciana, Alleanza per la Cultura. La presentazione delle new entry è stata l’occasione per fare il punto sul traguardo raggiunto nel 2025: sono 50 le realtà imprenditoriali bresciane che hanno aderito al programma di Fondazione Brescia Musei. Nata nel 2020, Alleanza per la Cultura è riconosciuta a livello nazionale come una best practice nel panorama museale, tanto da essersi aggiudicata la menzione “Networking in arts“ del Premio Cultura+Impresa 2020-2021.

"Alleanza per la Cultura non ha solo permesso di far fronte alle necessità finanziarie, ma ha anche consentito di fare rete condividendo saperi e metodi imprenditoriali, dando alle aziende la possibilità di esprimere il proprio sentimento di appartenenza e di contribuire in maniera decisiva allo sviluppo culturale della comunità: una strategia lungimirante, che si è anche imposta come best practice nel contesto museale nazionale", commenta la sindaca Laura Castelletti. I cardini attorno cui ruota l’Alleanza sono il Board dei partner Istituzionali (quest’anno entra Fondazione Unibs) e il Club dei Donors (tra cui confermano Phoenix, Regesta group, A2A, Camozzi group e lo special partner Intesa Sanpaolo). "Mi piace pensare a questi 50 campioni del nostro territorio come i venture capitalist della cultura – sottolinea la presidente di Fondazione Brescia Musei, Francesca Bazoli –. Il modello permette, grazie alla raccolta dell’Alleanza della cultura, di attivare le imprese straordinarie dei musei bresciani come mostre, convegni scientifici di livello internazionale, pubblicazioni".Federica Pacella