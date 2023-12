Brescia, il pasticciere Cristian Marzo dona 100 panettoni all’Ospedale dei bambini

Brescia, 20 dicembre 2023 – 100 panettoni in segno di gratitudine per l’impegno e la professionalità di tutto il personale sanitario e amministrativo. È stato questo il gesto di Cristian Marzo, noto pasticcere bresciano, e della sua famiglia, che ha donato parte della produzione natalizia all’Ospedale dei Bambini della Asst Spedali Civili di Brescia: la famiglia Marzo in realtà non è nuova a queste donazioni, ma è da molti anni che dispone parte della produzione, preparata nel laboratorio in via Triumplina 34, ad associazioni che operano sul territorio.

Quest’anno i panettoni sono stati devoluti all’Ospedale in segno di gratitudine per il lavoro svolto da medici, infermieri e tutti coloro che operano all’interno dell’ospedale. La consegna simbolica è avvenuta questa mattina alle 11.00 in sala consiliare alla presenza della direzione strategica aziendale e della direzione bambini.