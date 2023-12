Il soprano Eleonora Buratto in concerto per i bambini malati

Uno dei soprani più acclamati al mondo in concerto al Teatro Sociale di Como per beneficenza. La 41enne Eleonora Buratto porta in scena la seconda edizione del Butterfly Gala, a favore dei "bambini farfalla", i piccoli pazienti affetti da epidermolisi bollosa. Eleonora Buratto è tra i soprani lirici più acclamati del mondo: sarà protagonista del Concerto di Capodanno alla Fenice di Venezia, interpreterà poi Amelia in Simon Boccanegra alla Scala di Milano e darà voce a Madama Butterfly al Metropolitan Opera di New York. "Sono onorata di utilizzare la mia immagine, la mia voce e il mio tempo libero per far conoscere attraverso la musica la causa e le storie di questi bambini, delle loro straordinarie famiglie, di chi promuove la ricerca e di chi sostiene e coadiuva l’impegno delle famiglie e della scienza, con l’ambizione di prolungare le aspettative di vita dei giovani pazienti", racconta.

Il concerto benefico è in calendario giovedì 16 maggio 2024 alle 20.30, ma, visto il livello della guest star, che sarò accompagnata al pianoforte da Davide Cavalli, i biglietti sono già in vendita. Il biglietto costa 30, per gli under 30 e i gruppi di minimo 20 persone 20 euro. D.D.S.