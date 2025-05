Milano, nonna coi nipoti seguita e rapinata sotto casa: fermato un giovane cileno

Milano – Aveva rapinato una donna di 76 anni, che era in compagnia di due nipoti adolescenti, dopo averla seguita dall'autobus fino a casa, a Milano.

Con altri l'aveva adocchiata in via Stradivari e, con un complice non ancora individuato, l'aveva seguita fino a casa in viale Gran Sasso. Lì le aveva strappato un orologio da 4mila euro. Era la sera del 15 maggio scorso e ora un cileno di 18 anni è stato arrestato dai Falchi, gli agenti in borghese della Sesta sezione della Squadra Mobile, dopo le analisi delle telecamere della linea 90 e di un vistoso tatuaggio che aveva sul braccio.

È stato poi fermato grazie a un alert alloggiati proveniente da un hotel in corso Lodi. Il fermo per rapina aggravata è già stato convalidato.