Brescia, addio a Flavio Terragnoli: è stato ortopedico anche di grandi sportivi come Nibali e Pantani

Cronaca
CronacaBrescia, addio a Flavio Terragnoli: è stato ortopedico anche di grandi sportivi come Nibali e Pantani
25 ago 2025
REDAZIONE BRESCIA
Era stato consulente per il Brescia Calcio e, per 15 anni, della Società Sportiva Rugby Brescia. Avrebbe compiuto 73 anni a settembre, lo scorso dicembre era andato in pensione

Il professor Flavio Terragnoli, ortopedico bresciano (Foto Facebook)

Brescia, 25 agosto 2025 – Lutto nel mondo della medicina bresciana: è morto il professor Flavio Terragnoli, che ha rappresentato per decenni il riferimento dell’ortopedia e della traumatologia a livello locale e nazionale. 

Nella sua carriera ha curato atleti di fama mondiale come Marco Pantani e Vincenzo Nibali. Ma la sua esperienza non si è limitata ai grandi nomi dello sport: dal 1985 al 1992 è stato consulente per il Brescia Calcio e, per 15 anni, della Società Sportiva Rugby Brescia. Ha seguito migliaia di atleti, portando innovazione e professionalità ai massimi livelli, anche grazie all’utilizzo delle tecnologie più avanzate come robotica e intelligenza artificiale.

Terragnoli, sposato e con due figli, era nato a Brescia e avrebbe compiuto 73 anni a settembre ed era andato in pensione lo scorso dicembre salutando i colleghi della Poliambulanza, ultima tappa della sua prestigiosa carriera professionale.

© Riproduzione riservata