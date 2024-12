Estorsioni, usura e voto di scambio: sgominato gruppo ‘ndranghetista

Brescia, 5 dicembre 2024 – Massiccia operazione di polizia di Stato, guardia di finanza e carabinieri contro la criminalità organizzata. Dalle prime ore di questa mattina, giovedì 5 dicembre, agenti e militari, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Brescia, stanno eseguendo 25 misure cautelari e il sequestro preventivo di beni mobili e immobili per oltre 1,8 milioni di euro. Sono in corso anche numerose perquisizioni nelle province di Brescia, Reggio Calabria, Milano, Como, Lecco, Varese, Verona, Viterbo e Treviso.

Al centro degli accertamenti c’è una presunta associazione mafiosa di matrice 'ndranghetista operativa in particolare nel Bresciano, dedita a una serie di reati: estorsioni, traffico di armi e droga, ricettazione, usura, illeciti tributari e riciclaggio. Gli investigatori hanno anche contestato ad alcuni dei componenti il reato di scambio elettorale politico mafioso. Contestualmente, militari del comando provinciale dei carabinieri di Brescia stanno eseguendo un'ulteriore ordinanza cautelare, emessa nell’ambito della stessa inchiesta, che andrebbe colpire altri promotori e partecipi dello stesso gruppo, per una serie di ipotesi di reato simile, in questo caso aggravati dal metodo mafioso.

I dettagli dell'operazione saranno diffusi nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11 presso la Questura di Brescia.