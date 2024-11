Omicidio di Laura Ziliani, confermato l’ergastolo per il trio diabolico

Brescia – Ergastolo confermato in appello a Brescia per il cosiddetto “trio criminale” composto da Paola e Silvia Zani e Mirto Milani, già condannati in primo grado alla massima pena per l'omicidio di Laura Ziliani, ex vigilessa di Temù e madre delle due giovani.

Paola e Silvia Zani, Mirto Milani

Tutti e tre – Milani era il fidanzato di una delle due sorelle e amante dell'altra –, secondo la Corte d'Assise di Brescia, l'8 maggio 2021 uccisero la vittima non per soldi o per odio, ma per "gratificare l'ego del gruppo e celebrare adeguatamente la coesione" dei suoi componenti.

Le sorelle Silvia, a sinistra, e Paola a destra con la maglia scura, nel giorno dell'arresto

Le scuse mancate

"Il processo d'appello si è chiuso come doveva andare. Dispiace solo che anche oggi è stata un'occasione persa per sentire delle scuse". Lo ha detto l'avvocato di parte civile Piergiorgio Vittorini, che rappresenta una delle figlie di Laura Ziliani, l'ex vigilessa di Temù, nel bresciano, uccisa l'8 maggio 2021 dalle altre due figlie e dal fidanzato di una di loro. Nessun commento da parte dei difensori se non un "speravamo in una nuova perizia psichiatrica" che si è lasciato sfuggire uno dei legali di Paola e Silvia Zani e di Mirto Milani che erano presenti in aula alla lettura del dispositivo e che hanno lasciato il Tribunale a testa bassa.