Morta Federica Pagani, la moglie del macellaio di Pontoglio picchiato a morte durante la rapina in villa

Pontoglio (Brescia), 30 agosto 2023 – Una donna eccezionale, forte nonostante la tragedia vissuta, in prima linea per la legalità, oltre che moglie e madre premurosa, Federica Pagani si è spenta a 65 anni a causa di una malattia fulminante.

Esempio di coraggio, dopo che il marito Pietro Raccagni, macellaio 53enne, è deceduto in seguito al pestaggio subito durante una rapina in villa a casa loro nel 2014, Federica lo ha raggiunto. Nel tempo, l’imprenditrice, che aveva trasferito l’attività di famiglia da Erbusco a Lazise nel Veronese, si era fatta paladina dei diritti delle famiglie delle vittime di morte violenta, non solo: è entrata in politica, al paese natio Pontoglio dove per diverso tempo è stata amministratrice, in Comune. Federica Pagani non ha mai ceduto e ha dato sostegno a decine e decine di persone, aiutandole a superare quanto accaduto a loro o alle loro famiglie. La notizia della scomparsa di Federica è giunta come un fulmine a ciel sereno sia a Lazise sia a Pontoglio. La camera ardente sarà allestita nella casa della famiglia in via Puccini 20 a Pontoglio: una casa dove si è consumato tanto dolore, ma dove è stato vissuto un meraviglioso amore famigliare: quello tra Federica Pagani e il marito Pietro, che ha loro donato due figli: Luca e Sara.