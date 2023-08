Morta in bici sul Garda: la turista inglese era un’importante scienziata del governo di Londra

Toscolano Maderno (Brescia), 13 agosto 2023 – Era una giovane studiosa e ricercatrice, che aveva aiutato il governo britannico anche durante la pandemia da Covid-19, la turista morta venerdì in un incidente di bici, a Toscolano Maderno, sulla sponda bresciana del lago di Garda.

Susannah Boddie è stata sbalzata dalla bicicletta mentre scendeva lungo una strada ripida e sterrata e, per quanto avesse il caschetto, non c'e' stato nulla da fare. Inutili i soccorsi chiamati dal compagno Rob con il quale la ragazza, 27 anni, era in vacanza in Italia.

Laurea a Cambridge nel 2018 e poi un master in biologia dei sistemi, Susannah Boddie, era nel team di "data science” di Downing Street e aveva guidato gli sforzi del governo durante la pandemia.

In una nota, la famiglia ha ricordato come Susannah abbia "vissuto la vita appieno" e avesse "raggiunto moltissimo nella sua vita, riempiendola di molto piu' si possa ritenere possibile".

Così una nota diffusa da un portavoce di Downing Street: "Susannah era una scienziata straordinaria, una sportiva ispiratrice, una collega e amica amata e ammirata al N. 10 e da molti altri all'interno della societa' civile".

La ragazza aveva appena terminato un tour sulle Dolomiti e, terminata la pausa di vacanza, stava rientrando nel Regno Unito da Verona.