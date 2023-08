La turista inglese morta in bici sul Garda era un’abile cavallerizza

Toscolano Maderno (Brescia), 14 agosto 2023 – Non si spegne il cordoglio per la perdita di Susannah Boddie, la studiosa e ricercatrice inglese di 27 anni, deceduta lo scorso venerdì in un incidente con la sua bicicletta a Toscolano Maderno, sulla sponda bresciana del lago di Garda.

"Ci ha rattristato apprendere che l'ex membro del Woodland Hunt Pony Club Susannah Boddie è morta in un incidente in bicicletta mentre era in vacanza in Italia con il suo compagno Rob” – ha scritto sui social il Woodland Hunt Pony Club.

“Susannah, 27 anni, è stata un'abile cavallerizza e membro attivo ai suoi tempi e ha rappresentato la categoria in diverse occasioni ai Campionati Pony Club. Sua madre Sarah è stata un membro del comitato e manager della squadra” – ricorda il Woodland Hunt Pony Club, postando una foto della giovane mentre salta un ostacolo col suo cavallo Corfu.

"Susannah – ricorda la nota – è stata la principale scienziata per la gestione dei dati sanitari al 10 di Downing Street e ha aiutato la Gran Bretagna a superare la pandemia. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla sua famiglia, agli amici e a tutti quelli che l'hanno conosciuta in questo momento così difficile”.

Cosa è successo

L’incidente mortale si è verificato verso le 10 di venerdì 11 agosto. La 27enne stava scendendo insieme al compagno in sella alla bici da gravel (biciclette da corsa che permettono affrontare anche percorsi sterrati) lungo la ripida e sconnessa via Mezzane, a Toscolano Maderno, quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduta. tre le prime ipotesi c’è che i freni si siano surriscaldati e la giovane non abbia potuto arrestare la corsa nella discesa, andando a sbattere contro un muretto. Nonostante indossasse il casco l’urto le è stato fatale.

L’allarme è stato lanciato dal compagno e sul posto sono arrivati subito i soccorsi che, però, non hanno potuto far altro che constatare la morte della 27enne. Il partner della giovane è stato ricoverato per il forte stato di choc.

I due inglesi erano ciclisti molto esperti, avevano appena terminato il giro delle Dolomiti su due ruote e la tappa sul Garda era l’ultima prima del rientro nel Regno Unito.

Il cordoglio del Governo inglese

In una nota, la famiglia ha ricordato come Susannah abbia "vissuto la vita appieno" e avesse "raggiunto moltissimo nella sua vita, riempiendola di molto più si possa ritenere possibile".

"Susannah era una scienziata straordinaria, una sportiva ispiratrice, una collega e amica amata e ammirata al N. 10 e da molti altri all'interno della società civile" – è scritto in una nota diffusa da un portavoce di Downing Street.

Chi era Susannah Boddie

La signora Boddie, di Henley-on-Thames nell'Oxfordshire, aveva lavorato per il Governo inglese elaborando i dati durante la pandemia Covid.

Si era iscritta al servizio civile dopo essersi laureata in farmacologia presso l'Università di Cambridge nel 2019 ed aver conseguito un master in biologia dei sistemi.