Rezzato, incidente tra un furgone e una moto: morto un centauro di 39 anni

Rezzato, 13 agosto 2023 - Un motociclista di 39 anni ha perso la vita questo pomeriggio, attorno alle 17.30, sulla statale 45bis in seguito alla scontro con un furgone che procedeva in direzione Brescia. Per il motociclista non c'è stato nulla da fare, come hanno constatato i sanitari giunti sul posto con un’automedica e due ambulanze. Il conducente dell'altro mezzo, invece, un 54enne, è stato portato per accertamenti in ospedale ma in codice verde. Ora, dopo l’intervento dei Vigili del fuoco per ripristinare le condizioni di sicurezza sulla strada, spetterà alla Polstrada ricostruire la dinamica del terribile incidente che ha provocato rallentamenti sul raccordo della tangenziale.

La moto incidentata