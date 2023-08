Toscolano Maderno, cade durante la discesa con la bici da gravel: morta una turista inglese di 27 anni

Toscolano Maderno (Brescia) – È caduta durante una discesa in bicicletta sulle montagne sopra Toscolano Maderno, sulla sponda lombarda del lago di Garda, battendo violentemente la testa: è morta così una turista inglese di 27 anni che stava affrontando la strada che collega le frazioni di Navazzo di Gargnano e Gaino.

L’incidente mortale si è verificato verso le 10 di questa mattina, venerdì 11 agosto: la ragazza stava scendendo insieme al compagno in sella alla bici da gravel (biciclette da corsa che permettono affrontare anche percorsi sterrati) di lungo la ripida e sconnessa via Mezzane, quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduta. Nonostante indossasse il casco l’urto con i suolo le è stato fatale.

L’allarme è stato lanciato dal compagno e sul posto sono arrivati subito i soccorsi che, però, non hanno potuto far altro che constatare la morte della 27enne. Il partner della giovane è stato ricoverato per il forte stato di choc.

I due inglesi erano ciclisti molto esperti, avevano appena terminato il giro delle Dolomiti su due ruote e la tappa di oggi sul Garda era l’ultima prima del rientro nel Regno Unito.