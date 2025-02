Montichiari, No vax in azione: centro vandalizzato nella notte

Montichiari, 3 febbraio 2025 – Hanno deturpato il centro storico di Montichiari e preso di mira una serie di uffici pubblici e persino la sede di un giornale con le loro scritte contro i vaccini e il sistema. È accaduto nella notte nella città della bassa, che si è svegliata con tante pareti ricoperte di scritte rosse, molto grandi, vergate, tra gli altri, sulla sede dell’agenzia delle entrate, sulla sede del Pd, su quella di Forza Italia, su Banca San Paolo e persino sul muro dell’edificio dove si trova la redazione del giornale settimanale Montichiari Week.

Uno degli edifici di Montichiari finiti nel mirino

Il sindaco

La presa di posizione del sindaco Marco Togni è stata dura, senza veli, postata su Facebook. “Se sei un Gomblottista e credi che la terra sia piatta – ha scritto il primo ciytadino di Montichiari - che tutti abbiamo un microchip tramite il quale gli alieni ci comandano e credi inoltre che vi sia un NWO (New Word Order) ovvero un nuovo ordine mondiale e sei pure contrario al WEF (Word Economy Forum) forum economico mondiale, libero di farlo. A casa tua. Per il resto del mondo sei invece un cretino. Peccato che quel giorno i tuoi genitori fossero sprovvisti di anticoncezionali. E se qualcuno mi accuserà di essere stato troppo duro e poco istituzionale davanti a questa forma di "disagio" ribatto subito che l'unico disagio che io vedo è quello mentale causato da una mancanza di un’educazione da parte dei genitori”.

Non solo: il sindaco ha anche detto ai cronisti che “ognuno è libero di manifestare il proprio pensiero. Se proprio ci tiene a fare di questi gesti, imbratti il muro di casa sua così vediamo se ha il coraggio delle proprie azioni”.

I commenti, sulla pagina del primo cittadino non sono mancati: tutti contrari a quanto accaduto questa notte. Molti sono stati coloro che hanno chiesto se le telecamere hanno ripreso. Al momento questo non è noto. Dalla politica sono arrivati i primi commenti.

Montichiari, imbrattata anche la sede del Pd

Il Pd

“Questa mattina, la nostra piazza ci ha presentato un triste esempio di come il dissenso possa degenerare in un atto di vandalismo gratuito. Queste scritte, che imbrattano la sede di Forza Italia, del PD, del Montichiari Week, dell’agenzia delle entrate e delle nostre banche – dice il consigliere regionale Claudia Carzeri -sono frutto di un gesto che, più che esprimere un’opinione, mostra un totale disprezzo del bene comune e per la libertà di espressione. Se è vero che ogni forma di protesta è legittima, essa deve essere esercitata nel rispetto delle regole del vivere civile.

L’intolleranza non può mai giustificare la violenza, sia essa simbolica o fisica. La libertà, che dovrebbe essere la base di ogni confronto, non si conquista con la forza né con l’umiliazione dell’altro, ma con il dialogo e il rispetto”.

Le scritte antisemite sul duomo di Montichiari

Il precedente

Qualche mese fa a finire nel mirino era stato il duomo di Santa Maria Assunta. Sulla chiesa più importante di Montichiari erano apparse scritte contro Israele e gli ebrei, apostrofati in modo oltraggioso e razzista. “Fuck Israel”, e una stella di David cancellata con una X, è la scritta a caratteri cubitali in vernice rossa scoperta in mattinata sui basamenti delle colonne in marmo bianco che affiancano l’ingresso principale della chiesa. Altrove invece con la medesima vernice rossa la stessa mano ha imbrattato un muro: “Free Palestina”.