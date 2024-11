Parole contro Israele sul duomo di Montichiari: “Qualcuno deve pagare”

MONTICHIARI (Brescia) – È polemica a Montichiari per alcune scritte ingiuriose comparse ieri sul duomo di Santa Maria Assunta e su alcuni muri in giro in paese. Nel mirino dei vandali, che si ritiene abbiano agito nel corso della notte tra sabato e domenica, Israele e gli ebrei, apostrofati in modo oltraggioso e razzista. “Fuck Israel”, e una stella di David cancellata con una X, è la scritta a caratteri cubitali in vernice rossa scoperta in mattinata sui basamenti delle colonne in marmo bianco che affiancano l’ingresso principale della chiesa. Altrove invece con la medesima vernice rossa la stessa mano ha imbrattato un muro: “Free Palestina”.

Sconcertati i cittadini di Montichiari, che hanno riversato la propria esasperazione sui social network. “Gesù bambino portato via ogni anno…e ora pure la chiesa imbrattata” è stato postato nel gruppo Facebook “Montichiari segnala”. “Forse bisognava pensare di installare le telecamere” fa presente qualcun altro. Altri invece chiedono un potenziamento dei presidi delle forze dell’ordine: “Che cosa dovrà mai succedere ancora prima che il nostro sindaco prenda atto della situazione e faccia in modo di far presidiare con ronde più frequenti dei vigili a piedi le zone centrali del paese?” si chiede un terzo.

Un gesto di vandalismo che inquieta ancora di più per i contenuti antisemiti, in un momento storico pesante, caratterizzato dal sanguinoso conflitto in Medioriente e dalla recente aggressione andata in scena ad Amsterdam dopo una partita di calcio tra l’Aiax il Maccabi Tel Aviv, sfociata in un pestaggio dei tifosi israeliani da parte di fanatici islamisti. Sul caso indagano i carabinieri e la polizia Locale. “Chiunque abbia visto o abbia indizi è pregato di contattarmi perché questo o questi signori la devono pagare cara secondo le leggi del nostro Stato democratico - è il duro commento del sindaco Marco Togni - Se qualcuno non si trova bene a Montichiari e in Italia, se straniero è fortemente pregato di tornare a casa sua. Non siamo disponibili ad accettare e accogliere gentaglia che usa gli stessi metodi usati nelle guerre. Se invece è italiano, è altrettanto pregato di andarsene, magari con i suoi simili”.