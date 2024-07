A Monte Isola arriva la telemedicina: consulti a distanza per consentire i servizi anche ai più anziani

Monte Isola, 18 luglio 2024 – Presentato ieri a Monte Isola il nuovo ambulatorio destinato alla popolazione locale. Un ambulatorio dove non solo opereranno i medici di base, ma dove ci saranno tanti altri servizi, tenendo conto che è localizzato su un’isola da cui si raggiunge la terraferma solo in barca. "La prossimità è la nuova sfida del territorio: avvicinarsi al cittadino/utente per i suoi bisogni sanitari e sociosanitari continuativi – commenta Alessandra Bruschi, direttore generale di Asst Franciacorta –. In questo contesto, la sfida di Asst Franciacorta è di creare valore alla T di Territorio, un valore che abbia ricaduta diretta sul nostro paziente/utente. Nasce da qui il progetto “Dalle reti alla Rete” che abbiamo realizzato insieme al comune di Monte Isola e alla preziosa collaborazione della dottoressa Maria Ajmone Marsan".

Il comune di Monte Isola (1650 residenti) è un esempio concreto dell’evoluzione epidemiologica della popolazione del prossimo decennio: gli over 65 rappresentano il 29% della popolazione, il 46% degli assistiti presenta almeno una patologia cronica e il 16% tre o più. La Regione, sulla base di indicatori demografici, economici, sociali e ambientali, ha individuato i comuni del Sebino Bresciano, tra cui Monte Isola, quali aree interne per cui mettere in atto strategie di “contro esodo" finalizzate a ridurre le diseguaglianze e garantire accessibilità ai servizi essenziali di cittadinanza.

“In virtù dell’isolamento della popolazione e della presenza di un solo medico di medicina generale, l’isola può rappresentare un terreno fertile per la raccolta di dati sulla telemedicina e per l’implementazione di nuove tecnologie – sottolinea Andrea Ghedi, direttore sociosanitario di Asst Franciacorta –. Inoltre l’isola potrebbe diventare pioniera nell’implementazione di sedi periferiche di telecardiologia, portando un nuovo approccio ai servizi sanitari in zone isolate. Con il progetto “Dalle reti alla Rete”, l’isola diviene luogo di sperimentazione di modelli organizzativi e tecnologici, di cooperazione tra sanitario, sociosanitario e sociale". Nel nuovo ambulatorio vi saranno un servizio infermieristico, attività di prelievo, cure primarie, Telecardiologia e la possibilità di teleconsulti nell’ambito della diabetologia.