Mazzano, rubano torre faro e generatore della Protezione civile

Mazzano, 24 luglio 2023 – Ignobile furto da parte di ignoti che nelle scorse ore hanno rubato la Torre faro e il generatore installati dalla Protezione Civile alla frazione Ciliverghe di Mazzano in via Conciliazione, dove l’attrezzatura era stata montata dopo che venerdì il maltempo ha reso inagibile una palazzina. Una attrezzatura nuova, comprata appena due mesi fa e pagata 3mila e 200 euro. Il danno va a ricadere su tutta la popolazione di Mazzano, nel Bresciano, dato che la protezione civile lavora gratuitamente per il paese. Indagano i carabinieri di Mazzano, che stanno visionando le telecamere di sicurezza installate nella zona per tentare di risalire ai malviventi. Per poter asportare i due utensili è sicuramente servito un furgone.