Matilda Agnesi, morta a 18 anni sulla sua motocicletta dono di compleanno

Comezzano Cizzago (Brescia), 26 maggio 2024 – Era un regalo, desideratissimo, di compleanno la moto Benelli 125 sul quale viaggiava Matilda Agnesi, la ragazza di 18 anni, compiuti a fine aprile, morta ieri sera a Comezzano-Cizzago, in provincia di Brescia.

L’ incidente avvenuto sabato sera poco dopo le 21 lungo la provinciale 20 all'incrocio con la via Barussa che taglia verso Castrezzato a Comezzano Cizzago..

La giovane viveva con la famiglia a Trenzano e il padre Alessandro è molto conosciuto perché proprietario di un ristorante in provincia di Brescia. Dalle prime informazioni emerse, sembra che la ragazza viaggiasse in direzione di Trenzano.

Non c’è nessun testimone dell’incidente ma secondo le prime ricostruzioni Matilda avrebbe perso della motocicletta nel percorrere una curva finendo in un campo.Ad accorgersi di quanto accaduto è stato un automobilista che, qualche minuto dopo, è passato dal luogo del drammatico incidente. L’uomo ha chiamato il 118 e i soccorritori giunti con ambulanza ed elisoccorso hanno cercato per quasi un’ora di rianimare Matilda ma non c’è stato niente da fare. Sul posto sono arrivati amici e famigliari. Il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente spetta agli agenti della Polizia stradle di Brescia.

L’ultimo saluto a Matilda è previsto nella chiesa parrocchiale di Trenzano martedì 28 maggio alle 17.