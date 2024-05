Tragico incidente in moto: Angera piange Mariagrazia Brovelli, morta a 21 anni

Angera (Varese) – Studiava da infermiera e aveva due grandi passioni, la musica e la moto. Quest’ultima le è costata la vita, ieri venerdì 24 maggio, quando in sella alla sua motocicletta è stata travolta da un’auto sulla strada provinciale tra Brebbia e Besozzo, in provincia di Varese.

Così è morta Mariagrazia Brovelli, 21 anni di Angera, sbalzata sull’asfalto per una decina di metri: un impatto violento che non le ha lasciato scampo, la ragazza è deceduta sul colpo. Per fare chiarezza su dinamica e responsabilità del tragico incidente, il magistrato titolare delle indagini ha disposto l’autopsia sul corpo di Mariagrazia: la data dei funerali, quindi, non è stata ancora fissata.

Nel frattempo sono però arrivati numerosi messaggi di cordoglio, per questa giovane ragazza molto conosciuta ad Angera e dintorni, nella zona del basso lago Maggiore. Aveva suonato il clarinetto nella banda cittadina e il Corpo musicale angerese Santa Cecilia è stato tra i primi a esprimere le proprie condoglianze: “Con il suo amato clarinetto fu parte per anni delle nostre fila, dalla scuola allievi sino al gruppo bandistico. Il tuo ricordo vivrà sempre in noi e in ogni nota della nostra musica. Riposa in pace dolce Mary”.

Dolore e sgomento anche oltreconfine, alla Supsi - Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, dove Mariagrazia studiava Scienze infermieristiche.