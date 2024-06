Alluvione in Val Sabbia, l’acqua invade le strade di Collio di Vobarno

Vobarno (Brescia), 4 giugno 2024 – Un fiume di acqua, fango, detriti, ha invaso le strade di Collio di Vobarno, in Val Sabbia, a causa di una forte ondata di maltempo che ha investito l’area questo pomeriggio. Il Rio Traversante è esondato, e le strade della frazione di Vobarno sono diventate in torrenti in piena.

La strada statale e quella provinciale IV sono state chiuse, fermato temporaneamente anche il traffico sulla tangenziale. L’acqua ha travolto alcune automobili, trascinandole via, mentre diverse abitazioni si sono allagate. Sul posto gli agenti della polizia locale, i volontari della protezione civile e le guardie di Fare ambiente. Non si segnalano al momento feriti o dispersi.

A Pavone è esondato il torrente che passa in paese.