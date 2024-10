Maltempo in Valtellina, frana cade sulla provinciale 27 a Teglio. Due famiglie evacuate

Teglio (Sondrio) – Il maltempo che insiste sulla Lombardia ha causato, nel primo pomeriggio di ieri sabato 19 ottobre, una frana in Valtellina. Detriti hanno invaso la strada provinciale n.27 che collega Tresenda con Teglio, dove per precauzione due famiglie sono state evacuate. Appena dopo il cimitero della frazione, si è rotto infatti il muretto di contenimento a monte della strada e, di conseguenza, terra e sassi sono scivolati sulla carreggiata. Lo smottamento è avvenuto in un'area nelle ultime ore colpita da forti precipitazioni piovose.

"Il materiale ha invaso entrambe le carreggiate, ha divelto il guard-rail a valle e si è bloccato appena sotto la provinciale", ha dichiarato il sindaco di Teglio, Ivan Filippini, che, insieme al vicesindaco Alessandro Negri, intorno alle 14 si è recato sul luogo.

La frana di Teglio (dal profilo Facebook del Comune di Teglio)

Sul posto anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Tirano e personale della Provincia di Sondrio, ente competente per la circolazione sull'arteria di collegamento che è stata chiusa immediatamente al traffico. "Per fortuna nel momento del distacco non passava nessuno - spiega il primo cittadino -, per cui non ci sono mezzi coinvolti. Inoltre sotto la provinciale n. 21, dove il materiale si è fermato, ci sono terreni incolti e bosco. Per massima prudenza, però, ho emesso un'ordinanza di evacuazione di due abitazioni che si trovano a valle".

Nel pomeriggio sul posto è intervenuto anche il geologo Giovanni Songini che ha effettuato il sopralluogo e verifica con l'ausilio di un drone. Intanto è stata liberata la carreggiata dal materiale. "L'arteria, tuttavia, resterà chiusa fintanto che non sarà sicuro poterci transitare - aggiunge Filippini -. Lunedì segnaleremo, tramite una scheda Rasda, a Regione Lombardia i danni causati dall'evento calamitoso e si deciderà come intervenire a monte della strada". Il paese che ha dato il nome alla Valtellina non è isolato, ma è raggiungibile da una viabilità alternativa.