Lumezzane, perde il controllo dell’auto e investe quattro persone fuori dal cimitero

Lumezzane, 6 luglio 2025 – Grave incidente nel pomeriggio a Lumezzane, all’esterno del cimitero, dove due pensionati, un militare in carriera in visita nella città d’origine e un’altra persona stavano chiacchierando dopo avere fatto visita ai loro cari.

Il gruppetto era sereno e chiacchierava in una zona vietata alle auto quando è stato travolto da una vettura. Il conducente, un giovane neopatentato - come indicato dalla lettera “P” applicata sul lunotto –, stava percorrendo via San Francesco: una strada in salita perpendicolare a via Massimo D’Azeglio, quando ha perso il controllo della vettura. I motivi non sono attualmente noti.

A riportare le conseguenze più gravi è stato un 74enne, colpito insieme alla moglie 70enne. Con loro c’erano anche il militare, che ha 54 anni e un 83enne del posto. Fortunatamente, l’impatto è stato parzialmente attutito dai panettoni di cemento posti a protezione del marciapiede. Le conseguenze, in caso contrario, avrebbero potuto essere tragiche.

Sul luogo dello schianto sono arrivate diverse ambulanze e automediche, che hanno prestato le prime cure ai feriti. Dopo essere stati stabilizzati tutti sono stati portati negli ospedali della zona. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Il numero unico 112 per le emergenze ha inviato sul posto per i rilievi una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Gardone Valtrompia.