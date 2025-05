Dopo la lettera di William e Kate, i bimbi dell’asilo di Berzo Demo aspettano la risposta di Re Carlo

BERZO DEMO – Emozione senza precedenti per i bambini della scuola materna Happy Children di Berzo Demo, in alta Valle Camonica. Dopo aver ricevuto una lettera firmata dai Principi del Galles, William e Kate, i piccoli alunni sono in trepida attesa di un nuovo, prestigioso riscontro: quello di Re Carlo III e della Regina Camilla. In occasione delle festività natalizie, i bambini, guidati dalle maestre Valeria, Francesca, Heidi e dal maestro Corrado, hanno inviato messaggi di auguri non solo alla famiglia del Principe del Galles, ma anche ai sovrani britannici. Un gesto che ha portato a una graditissima sorpresa: la risposta ufficiale da parte della segreteria di William e Kate, che ha ringraziato i piccoli per i loro pensieri. Con la stessa speranza che li ha spinti a scrivere ai Principi del Galles, i bimbi attendono ora una replica da Buckingham Palace.

La lettera con foto dei Principi del Galles

Intanto, l’entusiasmo è alle stelle: la corrispondenza reale ha trasformato la scuola in un piccolo salotto di cronaca rosa. “È proprio così – spiega Valeria Gazzoli: che ha fondato e che ora gestisce l’asilo bilingue camuno -Stiamo aspettando con trepidazione l’arrivo di una busta da Buckingham Palace, magari col sigillo reale, con i saluti di King Charles e di sua moglie”.

In valle la gente ora è curiosissima. E vuole sapere come mai vi sia questo legame tra la materna con sede nei locali della parrocchia di Demo. Qualcuno ipotizza che sia accaduto grazie alla maestra Heidi, gallese doc, che è arrivata a Malonno qualche anno fa per partecipare alla gara in montagna Fletta Trail e che non ha più voluto andarsene, adottata dai malonnesi: che la portano nel cuore. La campionessa di corsa è nativa di Llandrindod Wells, nel centro est del Galles, capoluogo della Contea di Powys, nota località termale. E William, in quanto erede al trono dal 2022 è Principe del Galles con la moglie, così come sua madre Diana Spencer fu principessa del Galles durante il matrimonio con Re Carlo.

“La gente è curiosa e vorrebbe sapere perché hanno risposto proprio a noi – spiega la maestra Valeria -Ci sono arrivati tantissimi complimenti. E questo ci fa molto piacere”. La scuola dell’infanzia di Berzo Demo si dice “aperta al mondo ma legata al territorio”. “La maggior parte delle ore viene svolta in inglese – spiega la coordinatrice –. Per loro è un gioco divertente, non lo vivono come un test o come una lezione. A questa età assorbono moltissimo”.

Quella di scrivere lettere e cartoline è una attività caratteristica dell’asilo camuno. “Noi scriviamo tantissimo –spiega Valeria Gazzoli –. Siamo iscritti a “post crossing”. La gente ci manda cartoline da tutto il mondo. Non solo: ci piace fare conoscere tante culture ai nostri bimbi. Spesso vengono i loro nonni che hanno avuto esperienze internazionali, come per esempio la nonna che ci ha preparato la polenta bianca del Tanzania: l’Ugali. Ma con i nonni impariamo anche usanze tipiche camune, come i giochi di una volta. I bimbi grazie l’esposizione precoce alla lingua inglese, anche con la presenza di una persona madrelingua/bilingue imparano ad aprirsi. Ad un nuovo idioma, ma allo stesso imparano a conoscere l’ambiente in cui vivono”. Dall’insegnante arriva un appello: “qualche mese fa ci hanno sigillato, forse per il poco utilizzo, la cassetta posta di Demo – dice – sarebbe berlo potere tornare a spedire le lettere e le cartoline dal nostro paesino, senza dover andare a Cedegolo”.