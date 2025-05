Berzo Demo, i Principi di Galles scrivono una lettera ai bimbi della scuola elementare bilingue

Berzo Demo (Brescia), 22 maggio 2025 – Sorpresa per i bimbi e per le insegnanti della scuola primaria bilingue “Happy Children” di Berzo Demo in Valle Camonica. Nelle scorse ore, difatti, i piccoli iscritti e lo staff hanno ricevuto una lettera da Kensington Palace, la residenza ufficiale a Londra del Principe William e della sua famiglia. La missiva porta la firma dell’erede al trono britannico, della principessa Kate Middleton e dei principi George, Charlotte e Louis.

Gi auguri

I Principi del Galles hanno risposto agli auguri che le insegnanti e i loro scolari hanno inviato loro in occasione del nuovo anno. “Le loro altezze reali – si legge sul cartoncino bianco con il marchio della corona - hanno apprezzato il vostro messaggio e vi augurano un nuovo felice anno”.

Nella busta c’era anche una foto di famiglia che ritrae un momento felice della coppia reale con i propri tre figli. La notizia è stata diffusa questa mattina dalla direzione dell’istituto, che si trova nella frazione di Demo, a cui possono essere iscritti bimbi dai due ai sei anni. La scuola, che ha sede nei locali parrocchiali, fornisce lezioni in lingua inglese, oltre che in italiano.

Il programma

Il personale coinvolge i piccoli in tante attività mirate a fare conoscere oltre alle tradizioni italiane quelle britanniche, come per esempio la “caccia alle uova” fatta durante il periodo pasquale. Insegna ai bimbi pure a conoscere tante culture diverse, come per esempio quella africana, ma pure a riscoprire antiche usanze dei monti e giochi che non si fanno più. Spesso organizza incontri con la popolazione, attività di approfondimento. Si definisce “aperta al mondo ma legata al territorio”.