Leno, l’artigiano con il vizio della droga: a casa custodiva 16 chili di marijuana e hashish

Leno (Brescia), 8 gennaio 2025 – Avevano un grossissimo quantitativo di Marijuana e per questo sono finiti nei guai. Ora sono entrambi in carcere: lei a Verziano e lui a Canton Mombello. Nei giorni scorsi, a Leno, i carabinieri della locale stazione, in collaborazione con il militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Verolanuova e di Pontevico hanno fatto scattare le manette ai polsi di due cittadini lenesi, un artigiano di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine e la sua compagna di 24 anni, incensurata, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagine

Nel corso di un’attività investigativa, dopo aver raccolto elementi concreti che presso l'abitazione dei predetti potessero essere detenute sostanze stupefacenti, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare, rinvenendo 16 chili di marijuana, suddivisa in confezioni da 500 grammi. Nel corso dell’attività sono stati anche rinvenuti 500 grammi di stupefacente del tipo hashish, sempre occultati nell’abitazione. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro e i due conviventi sono stati arrestati. Le responsabilità penali degli indagati saranno comunque accertate solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.