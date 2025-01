Crema, eroina spacciata dalla finestra di casa: arrestata una coppia

Cremona, 8 gennaio 2025 – Dalla finestra alla strada, ma sotto gli occhi della polizia. E nella notte della Befana due spacciatori sono finiti in galera. Da tempo la polizia teneva d’occhio una coppia, perché attorno all’abitazione c’era un traffico sostenuto e quindi sospetto.

C’era il dubbio che i due potessero utilizzare il loro appartamento per smerciare stupefacenti. Le due persone che abitavano l’appartamento peraltro erano già note alle forze dell’ordine perché avevano precedenti specifici.

Così gli agenti hanno deciso di tenere d’occhio la casa e nella notte dell’Epifania non è arrivata solo la Befana, ma anche i poliziotti. Dopo aver osservato per qualche tempo quel che succedeva, ecco arrivare il momento di agire.

Dall’appartamento si è aperta una finestra e la persona che vi abitava ha passato qualcosa a un uomo che stava di sotto. A quel punto alcuni agenti hanno fermato il cliente e lo hanno trovato in possesso di una dose di eroina e l’uomo ha riferito di averla acquistata dall’abitante della casa.

Altri agenti hanno bussato alla porta dell’appartamento e quindi sono entrati per eseguire una perquisizione. In casa c’erano due persone, un uomo e una donna, entrambe pregiudicate.

Gli agenti hanno cercato nelle varie stanze e alla fine sono riusciti a trovare una bustina che, all’esame, conteneva venti grammi di eroina. Inoltre nell’appartamento sono stati trovati anche circa 100 euro in banconote di piccolo taglio.

A quel punto i due sono stati portati in questura, dove sono stati accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e quindi arrestati. L’uomo ha passato la notte in guardina mentre la donna è finita nel carcere di Brescia. Oggi saranno giudicati in tribunale e il magistrato deciderà se mantenerli in carcere o liberarli in attesa del processo.

Durante le vacanze di Natale le forze dell’ordine hanno controllato con più frequenza la città e i luoghi dove si ritiene avvenga lo spaccio di sostanze stupefacenti, riuscendo con la loro presenza a prevenire il commercio della droga e, in alcuni casi, a denunciare o arrestare i presunti spacciatori e a segnalare i clienti.