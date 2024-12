Rapina, furto e spaccio di stupefacenti. Tre minorenni finiscono in comunità

Avevano creato un certo allarme a Clusone e in Alta Valle Seriana per via di alcuni fatti avvenuti in estate che avevano coinvolto dei minori. Ora, in seguito a quegli episodi e alle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Clusone, è scattata un’ordinanza di custodia cautelare.

Il provvedimento è stato eseguito la mattina del 21 dicembre scorso dalle 5.30 dai militari della stazione carabinieri di Clusone. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minori di Brescia ha disposto il collocamento in comunità nei confronti di tre giovani rispettivamente di 16anni, 15 e 14 anni tutti indagati per i reati di rapina, lesioni personali, furti in abitazione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine è stata condotta dai militari operanti relativamente a fatti avvenuti a Clusone tra il mese di luglio e settembre 2024 – si legge in una nota del comando provinciale dei carabinieri di Bergamo -. I tre sono stati accompagnati in tre diverse comunità, al di fuori della provincia di Bergamo. In attesa degli sviluppi, nei confronti dei tre ragazzini sussiste la presunzione di non colpevolezza, intanto però si trovano in strutture specializzate in finalità educative.

F.D.