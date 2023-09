Ragazza annegata nel lago d’Iseo: un robot per restituire il corpo di Chiara ai familiari

Pisogne, 7 settembre 2023 – Sono riprese questa mattina le ricerche di Chiara Mercedes Lindl, la 20enne tedesca scomparsa nelle acque del lago d’Iseo venerdì scorso. A cercarla, da oggi, in collaborazione con il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano ci saranno i Volontari del Garda, attivati dalle istituzioni.

A scendere nelle acque del Sebino sarà il robot Rov “Greta e Umberto”, che porta il nome dei due ragazzi uccisi sul lago di Garda, nel giugno 2021, dal motoscafo Riva su cui si trovavano due manager tedeschi in stato di ebbrezza proprio come Carolina K.

La giovane che pilotava il motoscafo su chi Chiara Mercedes si trovava con sette amici tutti suoi connazionali, risultati tutti ubriachi ad esclusione del figlio del proprietario, a cui la barca era stata affidata. Ma potrebbero essere utilizzati anche altri strumenti, come il loro sonar meccanico a testa rotante.

“L’uso del Rov Umberto e Greta – hanno scritto i Volontari del Garda sui loro spazi social - ottenuto per volontà delle famiglie di Greta e Umberto, coinvolte in una tragedia simile, esprime un valore simbolico molto importante per noi, nella speranza che un lutto straziante possa trovare almeno un epilogo consolatore”.

Intanto la famiglia della povera Chiara Mercedes è ripartita stamani per la Baviera. Ieri ha ricevuto la visita del sindaco Federico Laini e del comandante della Polizia Locale, con cui hanno lanciato un mazzo di fiori nel Sebino in memoria della figlia, è ripartita stamani per la Baviera, dove attenderà lo svolgersi della vicenda.

A supportare i vigili del fuoco e i Volontari del Garda, un team espertissimo con alle spalle decine di ritrovamenti di persone e non solamente nelle acque del Benaco, saranno i sub di Monte Isola, da cui verrà calato il Rov Umberto e Greta e il Soccorso

Sul Sebino si è dunque creata una vera e propria task force che unisce i due laghi bresciani. “Era giusto lavorare insieme – spiega Remo Bonetti – il nostro Mercurio non è avanzato come il Robot Greta e Umberto. Siamo felici di fare da supporto e lavorare con i sub di Monte Isola. Ieri, tra l’altro, siamo andati a ritirare il materiale che sarebbe servito oggi con il nostro furgone e poi lo abbiamo mostrato alla famiglia Lindl, che si è affidata a tutti i gruppi di volontari che da oggi lavoreranno spalla a spalla”. Resteranno, naturalmente, presenti i vigili del fuoco, la motovedetta dei carabinieri, la Guardia di Finanza e altri volontari.