Incidente a Rodegno, anziano perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: è morto sul colpo

Brescia – Un uomo di 82 anni è morto dopo essersi schiantato in automobile contro un albero a Rodengo Saiano, in provincia di Brescia. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, mentre il pensionato percorreva in via Giacomo Leopardi: per cause ancora da accertare, l’ottantaduenne ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada.

Soccorsi vani

Sul posto l’Agenzia regionale di emergenza urgenza ha inviato un’ambulanza, un’automedica e attivato l’elisoccorso. Purtroppo, all’arrivo dei mezzi il personale di soccorso non ha potuto fare altro che constatare il decesso. In via Leopardi sono arrivati anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia, che dovranno ricostruire la dinamica dello schianto.

I rilievi della polizia locale sul posto

Cinque incidenti mortali in poche ore

Questo è il quinto incidente mortale avvenuto in poche ore in Lombardia. Nella notte tra venerdì e sabato, una ragazza di 28 anni ha perso la vita a Cremona mentre percorreva la Provinciale 87: ha perso il controllo della sua utilitaria, finendo in un canale adiacente alla carreggiata e ribaltandosi in un campo vicino. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi la giovane è deceduta in ospedale.

A Lurago Marinone, in provincia di Como, una ventenne è stata investita da un’auto pirata mentre scendeva dalla macchina per soccorrere un animale selvatico. L’autista, un uomo di 42 anni che guidava ubriaco e con un piede ingessato, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. ​

A Dresano, in provincia di Milano, Mattia Tarenzi, 36 anni, ha perso la vita in un incidente motociclistico mentre percorreva la strada Provinciale 159: si è schiantato contro un ostacolo. Lascia due figli piccoli. Infine, a Canneto sull'Oglio, un uomo di 58 anni ha perso la vita in un incidente stradale sulla Provinciale ex SS343.