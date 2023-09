Incidente a Nuvolento, moto si schianta contro un’auto: muore un giovane di 28 anni

Un giovane di 28 anni ha perso la vita nella tarda serata di domenica dopo essersi schiantato contro un’auto nei pressi di Nuvolento, in provincia di Brescia. L’incidente è avvenuto intorno alle 22 sulla vecchia strada provinciale vicina a via Garibaldi.

Non è chiara la dinamica, ma sembra che il ventottenne sia stato sbalzato per diversi metri finendo contro una protezione in metallo a bordo strada.

I passeggeri dell’automobile hanno riportato solo lievi ferite. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e la polizia stradale, che avrà il compito di stabilire la dinamica dello schianto.

Un fine settimana di sangue quello nelle strade lombarde. Sempre domenica, nel tardo pomeriggio, un motociclista di 53 anni è morto dopo essersi schiantato contro un autobus dell’Atm a Milano.