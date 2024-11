Incidente in moto a Desenzano del Garda: morto il 35enne Iliaz Ismaili Lunedì pomeriggio lo scontro con un furgone in seguito al quale il centauro è stato portato in ospedale e sottoposto a intervento chirurgico. Ma l’operazione non è servita a salvargli la vita. La vittima lavorava come barista in un albergo della città