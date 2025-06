Incidente mortale dentro la galleria

Un incidente mortale si è verificato sulla Statale 510 Sebina nel primo pomeriggio di ieri. Alle 14:15 circa, scontro sotto il tunnel San Carlo, in territorio comunale di Marone, ha provocato un morto e tre feriti, bloccando per ore la viabilità. La vittima è Simone Turla, ferroviere di 29 anni (nella foto), deceduto sul colpo. Gli altri coinvolti: sono tutti uomini di 48, 58 e 71 anni. Sono stati trasportati in ospedale con ferite di varia entità.

Secondo le prime ricostruzioni, un camion avrebbe centrato due veicoli: un’auto e un camioncino, dopo essere entrato in collisione con una berlina che ha invaso la corsia finendogli contro. Le responsabilità sono ancora da attribuire. Simone Turla viaggiava sul camioncino. La chiamata al numero unico per le emergenze 112 è stata immediata. Gli operatori della centrale di Brescia hanno allertato i soccorritori e le forze dell’ordine.

Le ripercussioni sul traffico sono state pesantissime. La strada è rimasta completamente bloccata per. Le code da Brescia in direzione Valle Camonica iniziavano prima di Provaglio d’Iseo, mentre la strada si è fermata da Gratacasolo, nella direzione opposta. Per poter effettuare le operazioni di soccorso è stato necessario chiuderla. Tutti i veicoli sono stati deviati sulla strada costiera. Pure lei è rimasta completamente intasata fino a sera con incolonnamenti chilometrici.

Simone, che viveva a Ponzano di Marone, lascia i genitori Adriano e Federica.

Milla Prandelli