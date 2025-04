Scontro frontale a Calcinate. Muore un giovane di 29 anni

CALCINATE (Bergamo)Un terribile incidente stradale nella notte tra sabato e domenica, attorno all’1.20, ha spezzato la vita di un giovane di 29 anni di origini romene, residente nel Bresciano. L’impatto è accaduto sulla ex statale 573 che va a Mornico e ha coinvolto la Fiat Bravo del deceduto e un mezzo pesante guidato da un cinquantaseienne. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri della compagnia di Bergamo, il giovane, che vive a Borgo San Giacomo nel Bresciano, stava viaggiando verso Mornico quando, per motivi ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo dell’auto, finendo sulla corsia opposta. Il frontale con il camion è stato devastante: la vettura è stata completamente distrutta e il ventinovenne è deceduto sul colpo.

Le persone che hanno assistito allo scontro hanno immediatamente chiesto aiuto al numero unico per le emergenze 112, che ha inviato sul posto soccorritori e forze dell’ordine. L’intervento dei mezzi di emergenza è stato rapido, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. L’autotrasportatore, invece, ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato in ospedale. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire le dinamiche dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. I bresciani morti per incidente stradale questo mese di aprile sono sei, compreso il giovane di Borgo San Giacomo. Due di loro sono morti fuori provincia, come Nicolas Ronchini, deceduto venerdì 25 aprile mentre era in una galleria sulla Statale 240, la galleria Agnese, non distante dal tunnel Dom, lungo la strada che va a Riva del Garda dal lago di Ledro e dalla Valle Sabbia, dove Nicolas viveva con la fidanzata, che sta aspettando il loro primo figlio. Ronchini ha perso il controllo della motocicletta su cui stava viaggiando, andando a schiantarsi al suolo. Un suo amico, che era con lui, ha assistito alla tragedia. Da inizio anno i morti per incidente a Brescia sono 17, compresi Ronchini e il giovane romeno. Lo scorso anno le vittime della strada sono state 61.