Adela Xhaferri, travolta e uccisa sulla Brebemi dopo un incidente, è solo l’ultima croce sulle strade bresciane

Travagliato (Brescia) – Scende dall’auto dopo un incidente e viene travolta e uccisa da un altro veicolo. Un’altra giovane vittima delle strade bresciane. L’ennesima croce è stata posata lungo l’autostrada Brebemi, nel territorio comunale di Travagliato. A morire una donna di 27 anni di Brescia: Adela Xhaferri, originaria dell’Albania. La giovane viaggiava come passeggera su un’auto che viaggiava in direzione della città. Per cause in corso di accertamento la vettura è finita fuori strada. Di per sé l’incidente non ha avuto gravi conseguenze, tanto che Adela è scesa dal veicolo probabilmente pensando di mettersi al riparo. In quel momento stava arrivando un altro veicolo il cui guidatore non ha potuto fare nulla per evitarla, trovandosela improvvisamente di fronte. Per Adela non c’è stato nulla da fare. La giovane è morta per le conseguenze del tragico impatto che le ha provocato varie lesioni. Immediato l’allarme. Sul posto sono arrivati gli uomini della polizia autostradale di Chiari, che è competente sulla Brebemi. È spettato a loro rilevare l’incidente. Le persone alla guida del veicolo che ha investito Adela Xhaferri e l’amico che guidava non erano in stato di ebbrezza.

La tragica sequenza costata la vita ad Adela Xhaferri ha allungato la scia di morti lungo le strade bresciane, giunti a quota 59. Nel 2023, in 12 mesi sono stati 61, di cui 51 uomini. Nel 2024, per ora, il mese peggiore è stato ottobre, con dieci vittime, seguito da luglio, con nove deceduti. Il mese scorso, a novembre, sono morte sei persone: il 2 novembre Claudia Cocchetti di 32 anni a Barghe, il 5 a Fiero l’84enne Ferruccio Chiesa, il 15 novembre il 29enne Gaston Nicolas Pascale Urgoiti a Bedizzole, il 19 novembre Iliaz Ismaili, che ha avuto un incidente in motocicletta a Desenzano e si trovava in ospedale e il 23 novembre un camionista veronese di 62 anni tra Brescia Ovest e Ospitaletto.