Claudia Cocchetti morta in moto per una macchia di olio. Proprio un anno prima aveva denunciato il problema

Barghe (Brescia) – Le fatali coincidenze che precedono le tragedie, una volta che si svelano sotto gli occhi ci chi resta, prendono la forma di dolorose profezie. È il caso della morte di Claudia Cocchetti, la 32enne appassionatissima di moto, rimasta coinvolta in un incidente a Barghe, nel Bresciano, nel primo pomeriggio di sabato 2 novembre, mentre era in sella dietro al suo compagno, rimasto lievemente ferito. La causa dell’incidente, come è stato subito accertato, è stata una macchia di olio sull’asfalto, che ha fatto finire fuori strada la moto su cui viaggiava Claudia Cocchetti, che pure stava viaggiando a velocità moderata.

Ebbene, la giovane, originaria di Lovere e residente a Sarezzo, esattamente un anno prima, nel primo pomeriggio del 2 novembre 2023, aveva scritto alla signora Marina Vassalini di Brescia queste righe: “Buongiorno signora Marina, sono Claudia e sono quella che ha denunciato ai giornali il problema dell’olio sulle Coste ancora nelle scorse settimane. Mi sono permessa di pubblicare il suo post nel profilo Instagram coste_and_furious dopo aver letto anche i commenti sotto al suo post per divulgare ancora la pericolosità della strada e un signore mi ha scritto questo che dice che non è collegato all’olio. Lei me lo può confermare? La ringrazio molto”.

A scriverlo su Facebook è la stessa Vassalini, che spiega: “Il 2 novembre 2023 alle ore 14 e 19 Claudia Cocchetti mi scriveva quanto sopra, mia figlia aveva avuto un incidente in auto a causa di una macchia di olio, abbiamo quindi parlato della pericolosità causata da questo problema. Ieri 2 novembre 2024 circa alle ore 14 Claudia ha perso la vita a Barghe perché la moto del suo compagno è scivolata su una macchia di olio/gasolio... A volte il destino è veramente infame”.

Una tragedia quasi annunciata insomma. Claudia Cocchetti aveva a cuore il problema grave della pericolosità dell’olio sull'asfalto, tanto che scriveva di questo ai giornali e sui social, prima di incontrare la morte proprio a causa di una macchia di olio lungo la curva di San Gottardo a Barghe.

Intanto è stato ricostruito quanto successo nei minuti precedenti l’incidente fatale. L’olio è stato perso da una moto, quando il proprietario se n’è accorto (all’accendersi della spia dell’olio) si è fermato, ha chiamato i soccorsi ed è tornato a casa in un paese della Bassa caricando la moto su un furgone. È stato lui stesso ad avvertire gli agenti della polizia locale, che comunque erano già sulle sue tracce grazie alle riprese delle telecamere e ad alcune testimonianze.