Tragedia sulla Brebemi a Travagliato: 27enne esce dall’auto dopo l’incidente, travolta e uccisa

Brescia, 7 dicembre 2024 – Una giovane donna di 27 anni, Adela Xhaferri, ha perso la vita nella notte dopo essere stata investita lungo l'autostrada A35, la Brebemi, all'altezza dell'uscita di Travagliato, in provincia di Brescia.

La giovane, residente in città, viaggiava come passeggera su un'auto che, a causa di una perdita di controllo, è finita fuori strada. Nonostante il violento impatto, né Adela né il conducente, un amico della vittima, avevano riportato gravi conseguenze.

Poco dopo l'incidente, mentre la 27enne si trovava all'esterno del veicolo, è stata travolta da un'altra auto che sopraggiungeva. Il conducente di quest'ultima non ha avuto il tempo di evitare l’impatto e per Adela non c’è stato nulla da fare.

Il ragazzo alla guida dell’auto, che ha perso il controllo, è risultato negativo all’alcoltest. Entrambi, la vittima e il conducente, erano di origini albanesi.