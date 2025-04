Brescia, incidente al monte Maddalena: morto motociclista di 61 anni

Brescia, 11 aprile 2025 – Ancora una vittima della strada nel bresciano, dove attorno alle 16 di oggi, giovedì 11 aprile, un violento scontro tra un’automobile e uno scooter ha causato la morte di un un motociclista di 61 anni. I fatti sono accaduti in una delle zone più amate di Brescia: il monte Maddalena, dove molte persone sono salite grazie al bel tempo e alle temperature miti. La tragedia si è consumata lungo i tornanti della Maddalena, in via San Gottardo, non distante dal punto in cui si imbocca il sentiero 5.

Soccorsi inutili

Le persone presenti sul luogo dei fatti hanno immediatamente chiamato il numero unico per le emergenze 112, che ha contattato le forze dell’ordine e la Soreu Alpina di Bergamo, che sul posto ha inviato un’auto con medico a bordo e un’ambulanza di Brescia Soccorso. Purtroppo il centauro era a terra già esanime quando sono arrivati. I soccorritori non hanno potuto fare nulla se non accertare la morte dell’uomo. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Brescia, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’impatto.

Traffico bloccato

A causa dell’incidente, il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso, provocando rallentamenti nel traffico e alcuni disagi per coloro che risiedono in zona. Le indagini sono ancora in corso per accertare le cause dello scontro. La strada, nel frattempo, è tornata percorribile