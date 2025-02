Scivolò da un lucernario: il datore di lavoro condannato dal tribunale di Brescia: “Nessuna misura di sicurezza era stata predisposta”

Brescia, 17 febbraio 2025 – Era il 6 settembre 2023 quando Mirko Serpelloni, 27 anni, perse la vita cadendo da un lucernario. Lavorava in cima a un tetto di un capannone a Manerbio. Il suo datore di lavoro, Saverio Bettinelli, legale rappresentante della Bettinelli Group di Robecco d’Oglio, è stato condannato a tre anni e quattro mesi al termine del processo in abbreviato. Una pena pesante, tanto più che la procura aveva chiesto solo due anni e quattro mesi. “Siamo davvero soddisfatte. Finalmente è stata fatta giustizia - sottolinea la sorella di Mirko, Eva, che in occasione del processo era in tribunale con la madre Maruska e alcuni amici del fratello -. Il giudice ha riconosciuto l’aggravante dell’assenza di adozione di misure di sicurezza sul lavoro: Mirko era in piedi sul tetto senza che fosse stato dotato di alcun dispositivo di protezione”.

Corresponsabile anche la Errepi Interni

Per quella morte è imputata di omicidio colposo anche Errepi Interni, proprietaria del capannone da cui scivolò l’operaio, la quale aveva delegato Bettinelli Group per esecuzione del lavoro. Il titolare committente aveva chiesto il non luogo procedere, ma il gup non ha accolto l’istanza e ha disposto il rinvio a giudizio. Il dibattimento inizierà il 28 marzo.

“Ovviamente ci saremo – continua Eva Serpelloni, parte civile insieme alla madre, destinatarie di una provvisionale di 30mila euro –. Continueremo a protestare per i troppi infortuni sul lavoro. Vogliamo che la storia di Mirko non sia dimenticata. La sua morte deve servire a cambiare le cose. Mio fratello nel tempo libero era un produttore di musica elettronica e fumetti. Per ricordarlo diffonderemo le sue creazioni”.