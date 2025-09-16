Una voce libera e coraggiosa: omaggio all’antropologa Magli

Antropologa controcorrente, filosofa, scrittrice: a Ida Magli, l’omaggio del Vittoriale in occasione del centenario della sua nascita. Sabato e domenica 21 settembre, la casa museo di Gabriele D’Annunzio ospita due giorni in cui confrontarsi, dare un tributo, ricordare una figura unica nel panorama culturale italiano, che ha usato per prima e a fondo gli strumenti dell’antropologia culturale per studiare la nostra vita sociale e il carattere dell’uomo contemporaneo, riuscendo a leggere l’anima del nostro tempo e ad anticipare, spesso inascoltata, il futuro. Vincitrice del Premio del Vittoriale nel 2015 per il suo contributo di scrittrice e intellettuale, Magli è sepolta nel Mausoleo del Vittoriale, a cui donò il suo archivio.

Numerosi studiosi, moderati da Barbara Palombelli e dal presidente Giordano Bruno Guerri, renderanno onore al patrimonio che la studiosa ha diffuso a piene mani. "Ida Magli – commenta Guerri – ha rappresentato una voce libera, rigorosa e coraggiosa. Con il suo pensiero critico ha saputo leggere i tempi con lucidità straordinaria, senza mai piegarsi ai conformismi". Sabato dopo l’omaggio al Mausoleo, con saluti istituzionali e alzabandiera alle 16, il convegno vedrà gli interventi di Barbara Pavarotti, Maria Vincenza Zongoli, Elena Bacchi, Pierfranco Bruni e Marilena Cavallo, Paolo Restuccia, Maria Grazia Quieti, Patrizia Tocci, Maurizio Messina e Silverio Guanti. Domenica, all’auditorium Vittoriale, interverranno Rosaria Impenna, Marina Mascetti, Mario Anelli, Maria Luisa Ciminelli, Mattia Morretta, Lidia Sella, Maria Luisa Falconi, Rossella Galletti, Nico Carlucci e Raffaello Volpe.F.P.