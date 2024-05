Incidente sul lavoro a San Zeno Naviglio, grave un operaio: il braccio schiacciato in una pressa

San Zeno Naviglio (Brescia), 21 maggio 2024 – Un operaio di 43 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro a San Zeno Naviglio, in provincia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni, stava lavorando nei pressi di un nastro trasportatore quando – per motivi ancora da chiarire – un braccio gli è rimasto schiacciato in una pressa. Le sue condizioni sono piuttosto gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

A seguito dell’infortunio, avvenuto nel primo pomeriggio di martedì, l’uomo è stato trasportato in codice rosso – il più critico – agli Spedali Civili di Brescia. Sul posto sono intervenute un’ambulanza, un’automedica e i vigili del fuoco. Allertati anche i carabinieri e i funzionari dell’Agenzia di tutela della salute (Ats), che stanno facendo tutte le verifiche del caso.

L’uomo lavorava per l’azienda Franchini Lamiere in via IV novembre. L’utilizzo di presse meccaniche è molto pericoloso e, in passato, si è rivelato fatale per alcuni operai.