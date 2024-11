Incidente a Flero, frontale tra auto e furgone: uomo di 83 anni gravissimo

Grave incidente stradale questa mattina a Flero, in provincia di Brescia, dove un'auto e un furgone si sono scontrati frontalmente. L'impatto ha provocato il codice rosso per un uomo di 83 anni, passeggero dell'auto, rinvenuto in arresto cardiocircolatorio e trasportato agli Spedali Civili di Brescia con manovre di rianimazione in corso. Il conducente dell'auto, un 52enne, ha riportato un trauma all'arto superiore ed è stato ospedalizzato in codice verde. Il conducente del furgone, di età non nota, non è stato ospedalizzato. Sul posto sono intervenute l'automedica, l'auto infermieristica, due ambulanze e la Polizia Stradale.