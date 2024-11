Milano, vigile travolto sulle strisce davanti a una scuola elementare: vivo per miracolo

Milano – Il vigile al centro dell'attraversamento pedonale con la paletta in bella vista per far attraversare una mamma con la figlia nel passeggino. L'auto che piomba sulle strisce e travolge il ghisa, sbalzandolo a una decina di metri di distanza. La donna e la bambina illese per miracolo.

E' la sequenza dell'incidente andato in scena alle 8.30 di lunedì 4 novembre a Milano in viale Bodio, a due passi da piazzale Nigra: l'agente di 62 anni, in servizio al Comando decentrato 9 e impegnato nel servizio scuola, ha riportato la frattura di sei costole e la perforazione di un polmone; attualmente è ricoverato al Policlinico, non in pericolo di vita.

Davanti a una scuola elementare

Stando a una prima ricostruzione, tutto è avvenuto davanti alla scuola primaria Leopardi di viale Bodio. Lì, come ogni mattina, c'era un vigile per far attraversare in sicurezza genitori e alunni sulle strisce pedonali non coperte da semaforo. Il ghisa sessantaduenne ha notato la presenza della donna col passeggino e si è piazzato al centro della carreggiata per fermare le auto in arrivo da viale Jenner. Una macchina di un istituto di vigilanza, guidata da un addetto della società di security, non si è fermata: il conducente avrebbe dichiarato di essersi distratto per qualche secondo perché stava dialogando con la sua centrale operativa.

L'investimento

L'agente è stato centrato in pieno dalla macchina e sbalzato a una decina di metri di distanza, rimanendo a terra dolorante. In pochi minuti, sono arrivati i sanitari di Areu con due ambulanze e un'auto medica: il sessantaduenne è stato trasportato in codice giallo al Policlinico, dove i medici gli hanno diagnosticato la frattura di sei costole; una di queste ha perforato un polmone. Anche il conducente di 33 anni è finito in ospedale, in codice verde al Niguarda, per lievi contusioni. In viale Bodio sono intervenuti anche i colleghi del ghisa per rilevare l'incidente e ricostruire con esattezza la dinamica del grave investimento.