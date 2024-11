Chi era Patrik Spreafico, l’architetto di Nibionno morto in un incidente in moto in Brianza

Nibionno (Lecco) – Il 50enne Patrik Spreafico, un architetto originario di Nibionno (Lecco), che da tempo abitava a Renate in Brianza ha perso la vita in un drammatico incidente. Il centauro lecchese era in sella alla sua moto e probabilmente stava rientrando a casa, quando verso le 16.20 di domenica scorsa è avvenuto un terribile scontro frontale contro un’automobile che viaggiava nella corsia opposta. Teatro dell’incidente: Besana Brianza, in via Rivabella. Il violento scontro è avvenuto a pochi metri prima dell’incrocio semaforico con via San Camillo, a ridosso di una curva. Precisamente lungo una curva di una strada tra i campi che da Besana in Brianza porta verso il Comune di Renate.

L’ impatto è stato devastante, tanto, che i due mezzi coinvolti erano ridotti a un cumulo di lamiere. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi: l’ambulanza della Croce Bianca di Besana e l’automedica, attivate in codice rosso sono arrivate sul luogo dell’incidente a sirene spiegate: in via Rivabella. Dopo le prime cure sul posto i soccorritori hanno capito che l’uomo era in condizioni gravissime e quindi lo hanno trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza.

Purtroppo nell’impatto con il terreno Patrik Spreafico aveva riportato ferite gravissime. Quando sono arrivati al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza era in condizioni disperate e poco dopo è morto. La dinamica è ora al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Seregno che domenica sono accorsi per regolare il traffico ed effettuare i rilievi necessari. Patrik lascia tre figli. Una tragedia terribile che ha devastato i suoi affetti più cari dal Lecchese alla Brianza. Era anche un architetto molto stimato e conosciuto.