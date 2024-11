La tragedia di Filomena Mandarino, investita in bici dal camion a Seregno

Seregno (Monza e Brianza) – Filomena Mandarino è morta all’età di 63 anni a causa di un tragico incidente stradale. Erano circa le 11.25 quando Filomena, che risiedeva a Seregno, era in sella alla sua bicicletta e all’improvviso è stata investita da un camion in via Galilei, all’altezza del civico 67. Gli agenti della polizia locale del Comandante Umberto Trope stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il dramma è avvenuto all’altezza dell’intersezione con la via Sanzio, dove i due veicoli sono entrati in collisione e la donna è rimasta schiacciata dagli pneumatici dell’autocarro. Filomena è morta poco dopo sull’asfalto.

Le ferite riportate nell’incidente sono state troppo gravi e la vittima è deceduta pressoché sul colpo, rendendo superflui i tempestivi tentativi di soccorso da parte dei sanitari accorsi a sirene spiegate con un’ambulanza e un’automedica. Da una prima ricostruzione della polizia locale pare che sia la donna in sella alla sua bicicletta che l’autocarro percorressero la via Galilei, con provenienza via Circonvallazione e direzione via Macallè (Valassina). Alla guida del camion c’era un uomo di 60 anni, rimasto ovviamente illeso. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso e raccogliere gli elementi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La 63enne, nata in sud Italia ma da anni residente a Seregno, era vedova e faceva la casalinga. Lascia tre figli, d’età compresa tra i 38 e 43 anni, solo uno di loro viveva con Filomena.

Ma un’altra tragedia si è consumata sulle strade della Brianza. Domenica a Besana nell’incidente con un’auto è morto il motociclista Patrik Spreafico, 50enne architetto originario di Nibionno (Lecco), che da tempo abitava a Renate. E anche lui ha lasciato tre figli. Il centauro lecchese era in sella alla sua moto e stava rientrando a casa: erano le 16.20 circa quando è avvenuto un terribile scontro frontale con un’auto che viaggiava nella corsia opposta. Teatro dell’incidente la curva di una strada tra i campi che da Besana porta verso Renate. Immediatamente sono arrivati i soccorsi e hanno portato il 50enne all’ospedale San Gerardo di Monza. Purtroppo però Patrik è spirato al pronto soccorso. La dinamica del mortale è ora al vaglio dei carabinieri di Seregno.