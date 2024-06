Si schianta con la moto contro un muro: morto 17enne a Bienno. Illeso l'amico di 15 anni

Brescia, 2 giugno 2024 – Ancora una vittima sulle strade bresciane. Un ragazzo di 17 anni è morto nella notte in ospedale dopo essersi schiantato contro un muro con la sua moto. L'amico 15enne che era in motocicletta con lui è rimasto illeso. L'incidente è avvenuto una decina di minuti dopo le 23 in via Dell’Indipendenza, a Bienno, in Valcamonica. Si tratta della quarta vittima in una settimana sulle strade bresciane.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, il giovane stava percorrendo via Dell’Indipendenza quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della moto andando a sbattere contro un muro che costeggia la strada. Sul posto sonop immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 con due eliambulanze. Il 17enne è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia ma non ce l’ha fatta. Nella notte è morto per le gravi ferite riportate. L’amico 15enne che era in sella alla moto con lui è stato invece trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polstrada.

I precedenti

Il 17enne morto ieri notte è la quarta vittima in moto in una settimana sulle strade bresciane. Sabato scorso, è morta la 18enne Matilda Agnesi, uscita fuori strada con la moto che aveva ricevuto come regalo di compleanno. Due giorni fa Sergio Sanzogni, motociclista di 25 anni residente a Borno, si è schiantato in via San Francesco lungo la Provinciale 5, poco distante dalla pizzeria la Pergola, mentre all’alba di mercoledì 29 maggio è deceduto Edoardo Rigucci, 45enne motociclista del Mantovano, che si stava recando al lavoro a Lonato. Da inizio anno sono già 20 le vittime per incidenti stradali nel Bresciano.