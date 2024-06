Incidente in Valcamonica, motociclista di 25 anni si schianta contro un’auto: morto Sergio Sanzogni

Un giovane motociclista di 25 anni è morto in un incidente avvenuto nel territorio di Ossimo Inferiore, comune della Valcamonica in provincia di Brescia. Si chiamava Sergio Sanzogni e viveva a Borno, non lontano dal luogo dello schianto.

La tragedia è avvenuta in via San Francesco lungo la Provinciale 5, poco distante dalla pizzeria la Pergola e dalla svolta per la strada che conduce verso la località Annunciata di Piancogno.

Le operazioni per ripristinare la circolazione dopo l'incidente mortale

Secondo le prime ricostruzioni, il venticinquenne stava viaggiando in sella alla sua motocicletta, una Suzuki, quando per motivi ancora da chiarire si è scontrato contro una Citroen che arrivava dalla direzione opposta. Alla guida dell’auto c’era un uomo del posto di 57 anni residente a Ossimo che ha detto di non essere riuscito a evitare il motociclista.

Riccardo Sanzogni, il 25enne di Borno morto nel tragico incidente

Sul luogo dell’incidente sono arrivate un’ambulanza e un’automedica coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza e, contestualmente, è decollata anche l’eliambulanza. I soccorritori hanno cercato di rianimarlo, praticandogli le manovre salvavita, tra cui il massaggio cardiaco, ma purtroppo è stato tutto inutile. Le lesioni riportate dal giovane, che ha subito uno shock fortissimo, non gli hanno consentito di sopravvivere: Sergio è morto sul posto.