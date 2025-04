Incidente tra auto sull’autostrada A4 a Lonato, sette feriti. Traffico in tilt, coda di nove chilometri

Lonato (Brescia), 9 aprile 2025 – Nuovo tamponamento tra auto questa mattina sull’autostrada A4, all’altezza di Lonato in direzione Verona. Fortunatamente le sette persone coinvolte non hanno riportato ferite gravi, ma l’impatto sulla viabilità è stato immediato: la coda ha superato i nove chilometri, con rallentamenti che si protraggono da ore. Il fatto si è verificato questa mattina poco prima delle otto.

La centrale operativa del numero unico per le emergenze 112, contattata la Soreu Alpina di Bergamo, ha inviato sul posto un’auto con medico a bordo e una ambulanza, la Polizia Stradale di Verona Sud, competente su quel tratto di Serenissima e i Vigili del Fuoco per gestire l’emergenza e ripristinare la circolazione.

Quello di oggi è il secondo incidente in due giorni lungo la Milano –Venezia e vicino alle rive del Benaco. L’altro si è verificato lunedì mattina nel territorio comunale di Desenzano del Garda. Anche in quel caso i feriti sono stati lievi e i disagi per il traffico molto importanti, con code di quasi dieci chilometri.

Le cause del tamponamento sono ancora al vaglio delle autorità, ma l’elevato numero di veicoli potrebbe avere contribuito a determinare lo scontro tra le due auto. Hanno subito problemi anche le strade lungo la viabilità ordinaria, dove molti autisti e mezzi pesanti si sono incolonnati lungo le strade dell’hinterland gardesano, già rallentate da alcune deviazioni dovute alla chiusura della galleria San Zeno di Lonato del Garda.