Incidente a Rodengo Saiano, auto sfonda il guardrail della Provinciale e precipita per 10 metri: morto 70enne

Brescia – Ancora una vittima della strada nel bresciano. Si tratta di un uomo di 70 anni che a Rodengo Saiano ha perso la vita finendo contro un guardrail con la propria autovettura, un grosso pick-up. Secondo le prime ricostruzioni, l’automobilista avrebbe sbandato, uscendo di strada e sfondando la barriera. L’auto è precipitata per una decina di metri, finendo su via Colombaia in seguito all’impatto violento.

Sul posto sono intervenuti Polizia Locale e Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre il corpo dell’uomo, rimasto intrappolato nell’abitacolo. Il personale medico, giunto con i soccorsi, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Al momento le cause dell’incidente restano ancora da accertare.

Gli agenti stanno esaminando la dinamica e raccogliendo eventuali testimonianze per fare luce sulla tragedia. Non si esclude che il 70enne abbia avuto un malore in seguito a cui ha perso il controllo della macchina su cui si trovava.

Non solo: stamani in Franciacorta ha piovuto e quindi il fondo stradale potrebbe essere stato umido e scivoloso e quindi avere reso difficile frenare. Non si sono verificati particolari disagi per il traffico, dato che via Colombaia è una via interna al paese, su cui si affacciano lo stadio comunale e il cimitero. E comunque stato necessario chiudere il transito alle auto per permette gli interventi di soccorso. La circolazione è stata deviata su altre strade del paese nel cuore della Franciacorta.