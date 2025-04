Dorme nell’auto in mezzo alla strada

Era accasciato sul volante con l’auto ferma in mezzo alla strada. Un residente nel cuore della notte ha telefonato alla Polizia locale e ha segnalato un uomo, con la testa appoggiata sul volante di un’auto ferma in mezzo a via Treponti, a Rezzato.

Chi lo ha visto temeva si trattasse di un malore fatale ma quando le pattuglie della Locale sono arrivata a sirene spiegate nel luogo della segnalazione gli agenti non potevano credere ai loro occhi.

L’uomo alla guida, completamente ubriaco, stava semplicemente dormendo. Secondo le prime ricostruzioni sembra che una volta accortosi di non essere più in gradi di guidare abbia semplicemente spento l’auto e si sia immediatamente addormentato. Una volta svegliato si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest: è stato denunciato e l’auto sequestrata.