Il Photo Festival fa otto in città. Protagonista Joel Meyerowitz

Conto alla rovescia per l’ottava edizione del Brescia Photo Festival. La manifestazione, promossa da Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei, in collaborazione con la Cavallerizza - Centro della Fotografia Italiana, con la curatela artistica di Renato Corsini, propone un ricco programma di esposizioni dedicate ai nomi più interessanti e celebrati della fotografia italiana e internazionale, declinate attorno agli Archivi, ovvero a quei luoghi che custodiscono testimonianze che raccontano la storia della fotografia e del suo divenire.

Uno degli appuntamenti più attesi è la retrospettiva dedicata, ogni anno, a uno dei maestri della fotografia contemporanea. Dopo quella di Franco Fontana nel 2024, quest’anno protagonista sarà Joel Meyerowitz, che il 24 marzo sarà a Brescia per inaugurare la sua prima vera antologica mai organizzata in Italia, allestita al Museo di Santa Giulia, dal 25 marzo al 24 agosto. Curata da Denis Curti, promossa dalla Fondazione Brescia Musei, in collaborazione con il Joel Meyerowitz Photography Archive di New York, la rassegna presenta oltre 90 immagini organizzate per capitoli tematici, tra le quali s’incontrano molte delle fotografie che hanno contribuito a ridefinire il concetto di Street photography, all’interno del quale Joel Meyerowitz fa il suo ingresso introducendo l’uso del colore per interpretare e cogliere appieno la complessità del mondo moderno.

