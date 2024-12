Premio “Visione“ alla famiglia Massari: "Un grande onore"

Iginio Massari, maestro indiscusso della pasticceria italiana e internazionale, insieme ai figli Debora e Nicola, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “Visione - La nuova impresa italiana” dalla CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa). Il premio celebra il successo della famiglia Massari nel realizzare un “dolce ricambio generazionale,” esempio virtuoso di continuità e innovazione nell’arte dolciaria e imprenditoriale. Il premio è stato consegnato a Roma durante una cerimonia ufficiale organizzata dalla CNA nell’ambito del progetto “Visione - La nuova impresa italiana”, dedicato alle imprese che sanno coniugare tradizione e futuro. I Massari sono stati scelti per la capacità unica di trasformare una storia familiare di artigianato e passione in un modello d’impresa che guarda al futuro con il contributo delle nuove generazioni.

"Questo premio rappresenta un grande onore e una conferma di quanto sia importante trasmettere valori e conoscenze alle generazioni future – ha sottolineato il Maestro Massari –. La pasticceria è un’arte che richiede dedizione e amore, ed è per me una gioia vedere Debora e Nicola portare avanti con successo la nostra visione".

Debora Massari, che guida con il fratello Nicola la strategia del brand Iginio Massari Alta Pasticceria, ha sottolineato come "il dolce ricambio generazionale sia un valore che abbracciamo con orgoglio. Collaborare con mio padre e mio fratello è una sfida e un privilegio: insieme stiamo costruendo una visione che unisce innovazione, sostenibilità e qualità". E Nicola Massari, responsabile con Debora di tutti gli aspetti di ricerca e sviluppo: "Il ricambio generazionale non è solo un passaggio di testimone, ma un’opportunità per crescere insieme e migliorare. Essere al fianco di nostro padre ci ha permesso di imparare continuamente, innovare e guardare sempre più avanti".